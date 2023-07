Edema maculare diabetico | con terapia miglioramenti duraturi per pazienti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Milano, 4 lug. (Adnkronos Salute) - Circa 21 milioni di persone nel mondo sono colpite da(Dme), patologia che si verifica quando elevati livelli di zucchero nel sangue danneggiano i vasi sanguigni dell'occhio, rilasciando liquido nella macula. Una condizione che può portare alla perdita della vista e, in alcuni casi, alla cecità. Per questiBayer ha annunciato oggi i risultati a due anni (96 settimane) del trial registrativo Photon, che prendeva in esame aflibercept 8 mg nell'con un intervallo tra le iniezioni intravitreali prolungato fino a circa 6 mesi, rispetto all'attuale standard di cura aflibercept 2 mg, con intervalli fissi di 8 settimane. I risultati a due anni – informa una nota - rafforzano ...