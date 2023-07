Ecr | Procaccini ringrazia il presidente polacco Duda | «Varsavia fondamentale nell’Ue»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 luglio 2023) Missione adomani per Giorgia Meloni,del Consiglio e leader del partito dell’Ecr, i Conservatori e Riformisti Europei. La premier sarà domattina al Parc Lazienki per un bilaterale con il primo ministro Mateusz Morawiecki. L’incontro con il premiersegue quello del 20 febbraio, sempre a, e, secondo fonti di Palazzo Chigi, offrirà l’occasione per «consolidare il dialogo politico» e per ricercare il coordinamento e le potenziali sinergie sui principali temi dell’agenda Ue e internazionale, anche alla luce degli esiti del Consiglio Europeo di Bruxelles del 29-30 giugno e in vista del prossimo vertice Nato di Vilnius, in Lituania. Domani in Polonia bilaterale Meloni-Morawiecki Il bilaterale rafforzerà «l’eccellente collaborazione, soprattutto in ambito economico» tra Roma e ...