Meta,perchè Zuckerberg ha accelarato. La contromossa di Musk L'anti - Twitter sta per diventare ... Si tratta di '', un nuovo sito di microblogging che punta a competere direttamente con ...Eppure, di colpo, senza avviso, come piace a lui,la svolta. Prima un massimo di 6mila tweet ... di quell'altro squalo di Zuckerberg, hanno fatto comparire una nuova applicazione chiamata, ...Si chiameràSolo qualche giorno fa, il patron di Meta in un podcast aveva elogiato il signor Tesla per aver reso la piattaforma 'più snella', probabilmente riferendosi ai maxi licenziamenti ...

Ecco Threads, l'app di Zuckerberg che vuole uccidere Twitter Il Sole 24 ORE

Possibile debutto nei prossimi giorni per l'alternativa di Meta a Twitter, in un momento in cui gli utenti dell'uccellino potrebbero desiderare realmente di migrare verso altri lidi ...Sull'App Store e su Google Play compare Threads, l'app di Instagram pensata come rivale diretto di Twitter. Scopri di più ...