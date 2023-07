“Ecco Giorgia Meloni in vacanza col volo di Stato” Cara Repubblica | grazie per la fake news | ma la foto è del 2020

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug – L’insostenibile leggerezza di, abbonata ai granchi e alle gaffe. Impareggiabile cialtronaggine. Stavolta il quotidiano della sinistra poco radical e molto chic, ci rifila unaclamorosa su, pubblicando sul numero di oggi in edicola unadel primo ministro in spiaggia in Puglia. Sotto l’immagine un testo descrittivo: “La presidente del Consiglio si rilassa sorseggiando un cocktail sulla spiaggia di Cala Masciola, vicino a Borgo Egnazia in Puglia, dove è arrivata con undidi ritorno dal Consiglio europeo di Bruxelles e ha trascorso qualche giorno di”. Di fianco un articolo più elaborato, con un titolo emblematico: “I voli didiviaggiano a ...

Una cosa è certa:Meloni, come capo del governo italiano e leader dei Conservatori europei sarà al tavolo da protagonista assoluta ".il punto. Aspettare il voto. Vedere i numeri. E non ...i nostri consigli: buona visione a tutti! Alessio Boni al cinema: i film imperdibili Al ... ha per protagonista Matteo, un ragazzo che decide di riportare a casa in Abruzzo, adolescente ...... la situazione dei giovani e il tasso di disoccupazione Persino la premierMeloni , nel ...perché, tra aprile e maggio, il numero di persone alla ricerca di un impiego è diminuito ...

I resort di Fasano: non solo Giorgia Meloni, ecco ad esempio Marco ... Noi Notizie

Finita la luna di miele dei primi mesi, iniziata la corsa per le Europee (e senza Berlusconi), la maggioranza comincia a ballare. Colpa del taglio dei ...Domani pomeriggio Daniela Santanchè andrà in Aula, in Senato, per una informativa. E ci andrà, dicono le persone che le sono vicine, «preparata» e sicura di poter portare argomenti, studiati minuziosa ...