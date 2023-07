È tutto pronto per la 13° edizione di Cortona On The Move

(Di martedì 4 luglio 2023) Il festival internazionale di fotografia dal 13 luglio per 3 mesi, fino al 1° ottobre nel cuore della Toscana

...il numero della sua fidanzata per sbaglio e così lei ha scoperto. Nel villaggio dell'Is Morus Relais, Gabriela ha manifestato sin da subito la sua intenzione di capire se Giuseppe èad ...... dal fenomeno molto barely e poco legalpartenopeo il regista di Smetto Quando Voglio è oraad abbracciare l'Italia intera con Hanno Ucciso l'Uomo Ragno . Sibilia racconterà infatti la ......per guadagnare consensi nelle campagne. Il Senegal, oltre ad ospitare la più grande comunità ... Il presidente Macky Sall dopo alcuni colloqui internazionali si è dettoad incontrare i ...

Fukushima, tutto pronto per il rilascio in mare dell’acqua usata nei reattori nucleari in meltdown Corriere della Sera

E’ tutto pronto per la quinta edizione di InCastro Festival, in programma da sabato 8 a venerdì 14 luglio nel suggestivo borgo di Castroreale (Messina). Questo evento, che unisce danza, musica e paesa ...Dopo il grandissimo successo dei TIM Summer Hits a Roma, la kermesse canora fa tappa a Rimini per 3 imperdibili appuntamenti. Ecco tutti i cantanti ospiti ...