È tornato El Nino | può portare caldo record

(Di martedì 4 luglio 2023) Dopo sette anni èEl, il fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale e orientale, che puòin varie parti del mondo. Lo annuncia con un comunicato l’Organizzazione meteorologica internazionale (Wmo). L’allarme della Wmo: “L’arrivo de Elaumenterà di molto la probabilità di battere idi temperatura” “L’arrivo de El– ha detto il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas – aumenterà di molto la probabilità di battere idi temperatura e innescherà piùestremo in molte parti del mondo e degli oceani”. La dichiarazione di Elda parte della Wmo, ha avvertito Taalas, “è il segnale ai governi nel mondo perché si ...

Il clima cambia ancora e, dopo sette anni, è tornato El Nino che nel corso del 2023 rischia di portarci un caldo record.L'Organizzazione meteorologica mondiale lancia l'allarme: «Il mondo si prepari a limitarne gli impatti sulla salute delle persone, sugli ecosistemi e sulle economie» ...