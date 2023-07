E-Gap Engineering - Arriva la colonnina senza rete

Leggi su quattroruote

(Di martedì 4 luglio 2023) E-Gap, il servizio di ricarica mobile per veicoli elettrici disponibile in sette città italiane e quattro estere, ha realizzato - e presentato nella sede di Cambiano (TO) della Pininfarina - unadotata di una batteria da 200 kWh che non necessita del collegamento allaenergetica di distribuzione. E-Gap Fast, com'è stata battezzata l'infrastruttura, combina la ricarica rapida, con una potenza massima di 120 kW (suddivisibile anche su due veicoli, con potenza di 60 kW per ciascuno), con quella lenta da 22 kW (su cinque punti), gestendo la potenza in base alle necessità del cliente. L'accumulo di energia, quando quest'ultima non è utilizzata, avviene nellagrazie a una batteria da 200 kWh, sviluppata dalla stessa società, e a un sistema di smart charging. Indipendente dalla. Con questa ...