Droga tra le ortiche del giardino | 44enne pedinato e arrestato

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPercepiva il reddito di cittadinanza e spacciavaRocco Valentino,di Grumo Nevano (Napoli) già noto alle forze dell’ordine che nascondeva la sostanza stupefacente da vendere tra le, in, sotto un sasso. Valentino è statodai carabinieri della locale stazione che lo hannoe osservato a lungo: durante una perquisizione nella sua abitazione hanno trovato oltre 90 grammi di hashish, 3 grammi circa di marijuana, un coltello e materiale per il confezionamento dello stupefacente. In casa anche 230 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento della vendita. Adesso è in attesa di giudizio: deve rispondere di detenzione dia fini di spaccio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

i cespugli della pineta avrebbero avuto una base operativa, dove avrebbero nascostoe ricevuto gli ordini dei clienti. Due anni fa nella stessa pineta finirono in manette due tunisini di ...Laera in giardino, sotto ad un sassole ortiche. In banconote di piccolo taglio anche 230 euro, probabile provento illecito. Il 44enne è finito in manette, arrestato per detenzione di ......i primi risultati MONTALTO DI CASTRO - Dopo poco più di 48 ore dalla sparatoria avvenutaMarina ... Alla base della lite la. Montalto di Castro ed in particolare le pinete sono ormai in mano ...

Roma – Un'attività di spaccio familiare quella portata avanti da quattro persone poi scoperte dai carabinieri. Pensavano di farla franca, di passare inosservati ma hanno dovuti ricredersi. Le indagini ...