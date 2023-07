Droga e sostanze proibite |  tra genio e tabù

... infatti, Miccichè finì su tutti i giornali per questioni riguardanti l'uso di certe. Alla ... Dicerie, a suo dire, sarebbero anche quelle che lo riguardano, sempre per fatti di, in questi ...Il 12% dei conducenti di monopattino coinvolti in un incidente stradale è risultato positivo all'alcol, il 14% allestupefacenti e il 3,6% ad entrambe, per un totale di quasi un 30%. È questo il risultato emerso dal primo studio in Italia e all'estero svolto dall'Istituto di Medicina Legale di Verona, ...... un monopattino o va semplicemente a piedi sotto l'effetto di alcol o distupefacenti o ...i risultati preliminari del progetto PISAD (Prevenzione dell'Incidentalità Stradale Alcol -) ...

A proposito di droga, ogni mese sul mercato entrano tre nuove ... Il Sole 24 Ore

Denunciato in stato di libertà un uomo residente nella Val Fortore, già noto alle Forze dell’ordine, per guida sotto l’influenza dell’alcool ed in alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze st ...Carcere Latina: Polizia Penitenziaria arresta madre di un detenuto che tentava di portargli droga Pensava che non se ne accorgesse ...