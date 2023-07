Oltre a 5 missioni Starlink il B1073 ha portato in orbita SES - 22 , HAKUTO - R , Amazonas Nexus eCargo- 27 . Il lancio è stato il primo di due razzi Falcon 9 programmati per il decollo ...Nell'illustrazione i pannelli solari iROSA giunti con il- 28. Quello installato venerdì è l'1A. Credito: NASA La NASA sta pianificando di ordinare un'ultima coppia di pannelli solari di ...E infine ilCargo Il terzo ed ultimo volo di questa tripletta Falcon 9 è stata la missione di rifornimentoCargo- 28 (Crew Resupply Mission 28) diretta alla Stazione Spaziale ...

Dragon CRS-28 torna a casa Alive Universe Today

Amazing views of SpaceX CRS-25 Crew Dragon spacecraft undocked from the International Space Station. Credit: NASA Amazing VIews Of SpaceX Cargo Dragon Drifting Away From Space Station ...Multiple life and materials science payloads and technology demonstrations returned to Earth from the International Space Station (ISS) this morning as SpaceX's 28th Commercial Resupply Services (CRS) ...