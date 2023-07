Dossena | “Kim? Dobbiamo accettare che ha usato Napoli come rampa di lancio”

... da un'idea dell'architetto Emilio( nella foto ) , proprietario della chiesetta, ormai ... al violino Bohyeon, al pianoforte Sangwone alla voce Hyunju Jun , un'intera famiglia ...... da un'idea dell'architetto Emilio( nella foto ) , proprietario della chiesetta, ormai ... al violino Bohyeon, al pianoforte Sangwone alla voce Hyunju Jun , un'intera famiglia ...

Dossena: “Dobbiamo accettare che Kim ha usato Napoli come rampa di lancio” Tutto Napoli

Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli ed allenatore della Pro Vercelli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Dossena, ex calciatore ...