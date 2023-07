(Di martedì 4 luglio 2023) I fan so‘ piezz’ ‘e core. A volte più, a volte meno. E questolo sa bene. La cantante, il 24 e 25 giugno scorso, al festival musicale BST Hyde Park di Londra ha ricevuto dei regali a dir poco sconcertanti. Partiamo da sabato 24: mentre la popstar si stava esibendo con la sua hit F-Perfect un fan le ha consegnato una gigantesca forma di formaggio brie, brie de meaux francese per l’esattezza. Ovviamente – siamo nell’era dei social – il momento è stato filmato e condiviso su TikTok e in poco tempo è diventato virale. Dalla clip si può notare la cantante elettrizzata accettare e ringraziare più volte il donatore a suon di “ti amo” e portare il formaggiodietro alle quinte per mettertelo al fresco. Reazione ben diversa, invece, quella manifestata la seraquando, durante la canzone Just Like a Pill, un sostenitore ha ...

Dopo le ceneri della mamma di un fan, Pink riceve un altro regalo inaspettato (questa volta gradito) Il Fatto Quotidiano

