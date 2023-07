Donnexstrada lancia il supporto ginecologico al fine di rendere le donne sempre più libere dagli stereotipi e consapevoli ...

Leggi su tpi

(Di martedì 4 luglio 2023) Informazione, consapevolezza, libertà. Sono tre parole chiave se si parla in merito all’importanza dei controlli ginecologici per una donna., impegnata nella lotta all’empowerment femminilela novità di giugno: un team di ginecologhe, ostetriche ed educatrici sessuali dedicato allee afab che ne hanno bisogno. Il servizio appena attivato è rivolto a tutte le persone che possono aver bisogno di una consulenza o una presa in carico relativa alla salute ostetrica, ginecologica e sessuale, in uno spazio di autodeterminazione, tutela dei diritti, libertà e rispetto. L’ascolto del sé e la conoscenza sono importanti non solo per preservare il proprio stato di salute ma anche il proprio stato di indipendenza. Attraverso le visite con medici esperti in materia di Ginecologia, una donna è ...