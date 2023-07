Donna picchiata e stuprata in strada

...quotidiano indipendente Novaya Gazeta è stata ricoverata in ospedale dopo essere statain ... Laera in viaggio verso la capitale cecena Grozny dall'aeroporto locale con l'avvocato ...Nel frattempo, laè riuscita a scappare, rifugiandosi a casa di una vicina. Mentre l'uomo era salito in auto con l'intenzione di usarla come 'ariete' contro l'abitazione dove si trovava la ...... la reporter di Novaya Gazeta Elena Milashina è stata brutalmentein Cecenia. Gli ... Laè stata accusata di "uso di violenza contro un agente di polizia" e rischia fino a 5 anni e ...

Donna stuprata in strada dietro una siepe: violentata da un uomo conosciuto nel locale MilanoToday.it

Un gruppo di uomini armati ha brutalmente aggredito la reporter di Novaya Gazeta Yelena Milashina e l'avvocato Alexander Nemov: "Andatevene e non scrivete nulla" ...Alla giornalista russa Elena Milashina, considerata una delle eredi di Anna Politkovskaja, sono state spezzate le dita delle mani ...