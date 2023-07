Donna investita e uccisa a Varese | identificato pirata della strada

(Di martedì 4 luglio 2023) L'accusa è di omicidio volontario. La procura invita eventuali testimoni a farsi avanti contattando i carabinieri La procura diprocede per “omicidio volontario a carico di persona identificata” e “ricercata” dalle forze dell’ordine, “anche in campo internazionale”, per quanto accaduto a Giuseppina Caliandro, ladi 41 anni che è statanella serata di sabato 1 luglio a Gemonio, in via Garibaldi, vicino alla piazza principale del paese. Nella nota firmata dal procuratore capo Massimo Politi si sottolinea come “gli elementi a carico del soggetto ricercato dovranno essere comunque verificati e confermati”, mentre l’autopsia sarà effettuata la prossima settimana. Infine l’invito a farsi avanti se ci fossero testimoni. “Chiunque ritenga di avere informazioni utili sulla dinamica degli eventi del primo luglio è ...

Spunta un testimone nel caso della donna investita a Gemonio: "Non è stato un incidente", l'ipotesi della lite Virgilio Notizie

