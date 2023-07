Donna aggredita sotto casa a Reggio | due uomini arrestati per violenza sessuale e tentata rapina

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 4 luglio 2023)da due stranieri che le hanno usatoe costretta a nascondersi in un palazzo vicino fino a quando è stata liberata dagli agenti. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne di nazionalità algerina e un 33enne tunisino per. L’intervento delle Volanti è avvenuto aCalabria a seguito della richiesta di aiuto, giunta alla...