(Di martedì 4 luglio 2023), le due nuove figure professionali debutteranno nella scuola secondaria di II grado dall'anno scolastico 2023/24; si occuperanno delle problematiche degli studenti delle classi del triennio. A disposizione un finanziamento di 150 milioni, che sarà distribuito in ragione del numero di docenti coinvolti per ogni scuola. Quali sono i prossimi step. L'articolo .

Docente tutor e orientatore, a settembre si riapriranno le candidature per entrare nel team Orizzonte Scuola

Alice è una giovanissima docente di lingue straniere, insegna inglese e francese presso un istituto di istruzione secondaria a Palermo. Prima di laurearsi ha frequentato il liceo linguistico e durante ...