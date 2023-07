Dismesso l' arbitro Serra | ma la lite con Mourinho non c' entra

(Di martedì 4 luglio 2023) " L'avvicendamento diè stato esclusivamente per motivi tecnici . Non è dipeso dallacon. Anche se avesse commesso un errore e glielo abbiamo detto che non era al 100% in quella ...

Cerchiamo di utilizzare l'nel suo migliore di forma migliore. Quelli più bravi devono andare in campo ed arbitrare", conclude. 4 luglio 2023... il Corriere dello Sport scriveva: " Più che l'episodio specifico " comunque gravissimo, come si fa a rispondere in quella maniera ad un allenatore, per di più nella veste di un, dunque un ...ROMA - Non c'è la lite con José Mourinho alla base della dismissione dell'Marco Serra . Ad assicurarlo è Gianluca Rocchi : "L'avvicendamento di Serra è stato esclusivamente per motivi tecnici" , ha spiegato il designatore della Can durante la conferenza stampa in ...

Serra al capolinea: dismesso l’arbitro del caso Mourinho Corriere dello Sport

La novità Non sui «promossi e bocciati», lì zero sorprese: dismessi per motivi tecnici Miele, Meraviglia, Gariglio, Paterna e Serra, quello del vai all’area (ma dai!) con Mourinho (Rocchi: «Non è sta ...In conferenza stampa, il designatore degli arbitri italiani ha parlato della dismissione dell'arbitro torinese, al centro delle polemiche ...