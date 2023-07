Diritti tv Serie A | le intenzioni di Sky | l’executive vice president allo scoperto

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 4 luglio 2023) Un argomento caldissimo legato al mondo del calcio è quello deitv. L’inizio del campionato diA si avvicina sempre di più ed i tifosi sono in attesa di notizie per le prossime stagioni. “La trattativa per itv dellaA? Non ci mettiamo adesso a commentare nulla su una trattativa privata, stando nel vivo delle trattative che sono molto lunghe, possiamo dire che il contenuto ci interessa e quindi partecipiamo”. Leggi anche CALENDARIA CalendariA 2023/2024, i criteri della compilazione in tre punti E’ quanto dichiarato da Marzio Perrelli, executivedi Sky, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione dei ...