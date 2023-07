Diritti tv Serie A | De Siervo non svela le cifre delle offerte ma ai presidenti dice | «siamo vicini all’obiettivo»

(Di martedì 4 luglio 2023) Ieri mattina, Dazn, Sky e Mediaset hanno presentato leaggiornate per itv, dopo le trattative private di giovedì scorso. L’amministratore delegato della LegaA, De, non ha fornito lein assemblea, ma ha detto ai club che ci si sta avvicinandoprefissato. Il Corriere dello Sport scrive: “Denon ha dato lein assemblea, ma ai club ha detto «ci stiamo avvicinandoprefissato». In caso contrario, ovvero se ancora lenon dovessero essere sufficienti, si passerà all’esamemanifestazioni di interesse per la creazione del Lega Channel”. L’obiettivo prefissato è di circa 900 milioni, quota che i club ritengono sufficiente ...

...al Torino Football Club ialle prestazioni sportive del calciatore classe 2001 Kevin Haveri. Il difensore lascia il biancorosso con 58 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia traD e ...Per ultima la questione deitelevisivi, la commissione della Lega diA è composta da cinque membri, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, Claudio Lotito per la Lazio, Luca Percassi per l'...... la squadra che più può spostare gli equilibri economici di una trattativa suitv - ...il cui obiettivo è quello di strappare la partita in chiaro del sabato sera e rimettere le mani sulla...

Fumata nera sui diritti tv, la Serie A continua le trattative Agenzia ANSA

(Teleborsa) - Nulla di fatto per l'assegnazione dei diritti TV su calcio per il quinquennio 2024/2029. La Lega di Seria A, al termine dell'assemblea, non ha scelto alcuna offerta fra quelle pervenute, ...Per i diritti tv del triennio 2024-2027 la Lega Calcio ha ancora un mese di tempo. La cifra è vicina ai 950 milioni, a fronte di un bando da 1,150 miliardi ...