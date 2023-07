Diritti Serie A | perché l’offerta è stata rifiutata? Tutte le cifre | gli scenari futuri e dove si vedono le partite

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) LaA non ha ancora idea di quale sarà la propria casa televisiva dal 2024/2025. Sta continuando la gara per itv, che al momento non ha ancora trovato nessuna vincitrice. O almeno, nessun broadcast che ha formulato un’offerta soddisfacente per le venti squadre facenti parte della massima espressione calcistica italiana. Il bando prevedeva un’offerta minima di 1,15 miliardi di euro a stagione, almeno nella prima tornata di offerte, mentre nella seconda si ci voleva avvicinare ai 927,5 milioni annui del triennio 2021/2024. Al momento le società in lizza sono tre, Sky, DAZN e Mediaset, con quest’ultima che vorrebbe proporre una partita a settimana in chiaro. Ma l’incontro di ieri si è concluso con un nulla di fatto. Le buste giunte alle venti squadre diA non contenevano offerte soddisfacenti, proseguendo dunque con ...