Diritti Serie A | offerte respinte | il futuro del calcio in TV

(Di martedì 4 luglio 2023) La situazionetelevisivi per laA è particolarmente complessa. La Lega ha intenzione di puntare in alto, ottenendo una cifra all’altezza dei progetti che si spera di realizzare nei prossimi anni. L’idea è quella di veder rifiorire il nostroe di certo in questo una mano sarebbe potuta giungere dalle finali delle Coppe europee, perse rispettivamente da Fiorentina, Roma e Inter. Un rilancio agognato e sfumato sotto il naso di club e dirigenti. Vediamo quindi qual è la situazione attuale dopo la prima fumata nera di metà giugno. In quell’occasione non soltanto lesono state giudicate troppo basse, ma due contendenti hanno deciso di fare un passo indietro. Parliamo di Amazon e Rai. Ecco cos’è accaduto nel nuovo faccia a faccia e quali sono le prospettive per l’immediato ...

...al Torino Football Club ialle prestazioni sportive del calciatore classe 2001 Kevin Haveri. Il difensore lascia il biancorosso con 58 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia traD e ...Per ultima la questione deitelevisivi, la commissione della Lega diA è composta da cinque membri, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, Claudio Lotito per la Lazio, Luca Percassi per l'...... la squadra che più può spostare gli equilibri economici di una trattativa suitv - ...il cui obiettivo è quello di strappare la partita in chiaro del sabato sera e rimettere le mani sulla...

Fumata nera sui diritti tv, la Serie A continua le trattative Agenzia ANSA

(Teleborsa) - Nulla di fatto per l'assegnazione dei diritti TV su calcio per il quinquennio 2024/2029. La Lega di Seria A, al termine dell'assemblea, non ha scelto alcuna offerta fra quelle pervenute, ...Per i diritti tv del triennio 2024-2027 la Lega Calcio ha ancora un mese di tempo. La cifra è vicina ai 950 milioni, a fronte di un bando da 1,150 miliardi ...