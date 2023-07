Dirigente amministrativo fa sparire oltre 100mila dalle casse di due scuole | condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione

(Di martedì 4 luglio 2023) Un ex direttore dei servizi generali e amministrativi di dueha ricevuto una condanna di duee seiper aver sottratto 106mila euro dai fondi scolastici tra il dicembre 2015 e il novembre 2019. L'articolo .

Riparte la macchina amministrativa del Comune. Ora l’ufficio tecnico ha un nuovo dirigente: è l’architetto Armando Natalini per anni nello stesso ruolo al Comune di Chiaravalle. Tra l’altro nel munici ...Il campo sportivo polivalente di San Cassiano a Vico non è più in gestione alle società Real Academy Lucca e Asd Giovanni Granata Monsummano. La decisione è stata presa dell’amministrazione comunale p ...