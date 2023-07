(Di martedì 4 luglio 2023) Ormai ci siamo, l'è arrivata e la prova costume incombe. In tantissimi, in vista delle vacanze, provano in queste settimane a correre ai ripari per buttare giù quei chili di troppo in vista ...

In questi giorni si parla tanto di: la dieta che consiste nel digiunare per diverse ore prima di riprendere a mangiare regolarmente. Ma esistono molti altri rimedi per dimagrire:...Attenzione al: Il problema non è nelin sé, ma il modo in cui mangiamo (il principio vale per tutte le diete). 'Cerca di mangiare quando hai tempo per sederti e sii ...

Digiuno intermittente, ma non solo: ecco le diete di moda per l'estate TGCOM

In questi giorni si parla tanto di digiuno intermittente: la dieta che consiste nel digiunare per diverse ore prima di riprendere a mangiare regolarmente. Ma esistono molti altri rimedi per dimagrire: ...Inutile parlare di politica, quella ormai è superata. Di Matteo Renzi ci interessa solo una cosa, ovvero la sua forma fisica. Il leader di Italia Viva ha svelato la dieta che gli ha permesso di perder ...