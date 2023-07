(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – La rivoluzioneraggiunge un nuovo importante traguardo in Italia.l', l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali che rappresenta il luogo in cui tutti i cittadini possono registrare il proprio domicilioassociato a un indirizzo Pec e ricevere tutte leda partePubblica Amministrazione. In pratica, tutto ciò che riguarda rimborsi fiscali, accertamenti, detrazioni d’imposta e qualunque altra comunicazione con valore legale sarà, quindi, notificato in tempo reale e direttamente sulla posta elettronica certificata dei cittadini. La partenza ufficiale è imminente visto che dal 6 luglio sarà a disposizione, consultabile da tutti, un elenco di indirizzi digitali da utilizzare per ricevere le...

Roma, 4 lug. " La rivoluzioneraggiunge un nuovo importante traguardo in Italia.l'Inad, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali che rappresenta il luogo in cui tutti i cittadini possono registrare il proprio ......ultra ventennale e la devastante hit ' Bautiful James ' Dall'incrociarsi di due volontà...e una pulizia del suono che mantenendo intatta la forza del live rasenta la perfezione del. ...con Filiera Futura un progetto pilota per promuovere la biodiversità attraverso la creazione ... dalla trasformazionedelle imprese agroalimentari allo sviluppo locale delle aree interne,...

Digitale, nasce Inad e semplifica le comunicazioni della Pa Adnkronos

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – La rivoluzione digitale raggiunge un nuovo importante traguardo in Italia. Nasce l’Inad, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali che rappresenta il luogo in cui tutti i cit ...Nasce Campus Bio-Medico Investment Holding per valorizzare le eccellenze MedTech e Digital Health provenienti dal mondo della ricerca scientifica e universitaria Noi e terze parti selezionate utilizzi ...