Diego Bianchi ed Elly Schlein tra i protagonisti di Testaccio Estate

(Di martedì 4 luglio 2023) ROMA – Un nuovo spazio nel cuore della città di Roma dove trascorrere le notti della Capitale al fresco nell’area dell’ex mattatoio, tra cultura, dibattiti, proiezioni, eventi dedicati al buon cibo, musica e intrattenimento per bambini. Conla Città dell’Altra Economia torna ad essere un punto di riferimento per lo svago estivo dei romani di tutte le età all’insegna della cultura, della sostenibilità e dell’impegno sociale. Dal lunedì alla domenica un palinsesto gratuito prodotto da EventiRoma.net, Freak&C. in collaborazione con Città dell’Altra Economia, che alterna ogni settimana stand up comedy, festival dedicati alle varie cucine d’Italia, dj set e karaoke, cinema, talk e laboratori per bambini. Fiore all’occhiello della manifestazione, la prima edizione di “T”, un ciclo di incontri con alcuni dei più ...