... individuato il fossile di una balena di 20 metri FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti ... LA FOTOGALLERY Una famiglia di 'esploratori' di oltreanni or sono, composta da cinque ...Siamo arrivati a coinvolgere nel tempo quasistudenti di tutte le età e certamente in ... In aperturadella serata finale - da Ufficio stampaLoeb ha pubblicato la notizia il 21 giugno nel suo diario di bordo , includendo unadi alcuni strani minuscoli oggetti, di appena circa 0,3 millimetri. E ha aggiunto altre ...circa...

Sul pc diecimila foto e video di violenze su bambini: 38enne aveva un archivio dell'orrore Today.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...''6mila bulbi e diecimila euro buttati'': Francesco Facchinetti mostra i 'danni' dell’inutile trapianto di capelli ...