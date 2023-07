Dia piace anche all’Inter! Chieste informazioni alla Salernitana – SI

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023) Dia ha una clausola rescissoria di 25 milionie potrebbe partire già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’Inter ha chiestosul giocatore. Al club granataun giovane nerazzurro: possibile intreccio di mercato? INTERESSE – Timido sondaggio da partedell’Inter per Dia della, ma al momento non c’è una favorita vera e propria sul giocatore. Ai granatatanto Giovanni Fabbian, reduce dstagione con la Reggina in Serie B. L’Inter apre al prestito del giocatore con possibile cessione mantenendo il controriscatto, ma non in prestito secco. Fonte: Sportitalia Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...