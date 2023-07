Del Piero su Calciopoli | «Sapevamo dentro di noi cosa era successo realmente»

(Di martedì 4 luglio 2023) Alessandro Del, ex giocatore della Juventus, ha parlato dinel corso dell’intervista a Sky Sport Alessandro Del, ex giocatore della Juventus, ha parlato dinel corso dell’intervista a Sky Sport per i 20 anni dell’emittente televisiva. DEL– «Noi juventini eravamo coinvolti in un momento delicato che ci ha aiutato ad essere più uniti. Noi ci conoscevamo da tantissimo tempo edi noierano.che dovevamo difenderci l’uno con l’altro dagli attacchi da fuori. Noi eravamo gli unici che potevamo salvare noi stessi».

Durante la sua ospitata condivisa con Francesco Totti negli studi Sky per i ventanni della tv a pagamento, Alessandro Del Piero ha ricordato la parentesi più buia della Juventus prima che le recenti vicende giudiziare tornassero ad adombrare la società, ovvero Calciopoli

