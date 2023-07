Del Piero ricorda il suo addio alla Juve | «Non credevo così tanta gente piangesse per me»

(Di martedì 4 luglio 2023) Alex Delhatol’ultimo saluto ai tifosi dellantus nel corso del famoso match dello Stadium contro l’Atalanta, in un’intervista a Sky Sport nel format 10+10 capitani. «I tifosi fermarono la partita, per un quarto d’ora non c’è stato motivo di andare avanti, fu una loro scelta. Gridavano il mio nome, ho salutato un paio di volte, alzandomi in piedi. Poi è arrivato il classico ‘Sotto la Curva!’, da lì è iniziata una passeggiata che nonpotesse essereemozionante, sotto diversi aspetti anche toccante. Nonper me. Fu un anno incredibile quello, bello ma da alcuni punti di vista anche drammatico. Quel momento, nato in maniera spontanea, ...

... che diventerà la futura Casa dei Cantautori, Max Manfredi, Federico Sirianni, GianAlloisio, Giua, Vaz Tè, Nader, Guesan, Disme e tante nuove leve cresciute nel mitorap ligure. " ...Alessandro, ex attaccante e capitano della Juventus, ha parlato dell'addio al club bianconero. I dettagli Alessandroha parlato a Sky Sportsuo rapporto con la Juventus. ...Commenta per primo Alessandro, ex numero 10 e capitano della Juventus , racconta il momentosuo addio alla Juve, nel 2012: 'E' stata una scelta dei tifosi, hanno fermato la partita per un quarto d'ora, continuavano ...

Del Piero, la Juve e l'addio: Non credevo che tanta gente piangesse per me Tuttosport

L'ex capitano bianconero salutò dopo 19 anni con gol, Scudetto e passeggiata trionfale: il racconto a Sky Sport, nel format "10+10 capitani" ...Parlando della Twins Cup, al primo anno al via insieme alle altre categoria del MES, non ha certamente deluso le aspettative. In gara 1 del sabato, ...