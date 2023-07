Del Piero | il commosso ricordo dell' addio alla Juve | ' È stato drammatico'

Intervistato da Sky, Alessandroha ripercorso gli anni vissuti alla Juventus e in particolar modo l'addio ai colori bianconeri, avvenuto al termine della stagione 2011/2012: " I tifosi h anno fermato la partita , per un ...... in primo luogo per l'opposizionegruppo parlamentare democristiano e quindi per il riverbero ... Lo osservòCalamandrei, "padre della patria" di cultura azionista e democratica, riconducendo l'...L'evento si è svolto alla presenzaSindaco Giovanni Gentili, di Paola Martinez, responsabile Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber, di GianCelata, presidente Cluster Nazionale ...

Del Piero: 'L'addio alla Juve apice e sunto di 19 anni' Calciomercato.com

Giuseppe Formentini è ufficialmente il nuovo presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto. L’investitura ufficiale è andata in scena nella serata di sabato primo luglio in occasione del pass ...E ancora, sul ritiro e il passaggio in dirigenza, conclusosi poi con l'abbandono del club: " Dopo aver fatto il passaggio da calciatore a dirigente, ho capito di essere ingombrante, perché non avevo l ...