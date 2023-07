Del Piero | «Con la Juve ho fatto tutto | sull’addio…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 luglio 2023) Alessandro Del, ex attaccante e capitano dellantus, ha parlato dell’addio al club bianconero. I dettagli Alessandro Delha parlato a Sky Sport del suo rapporto con lantus. PAROLE – «L’addio? E’ stata una scelta dei tifosi, non mia. Hanno fermato la partita, per un quarto d’ora non c’è stato motivo di andare avanti. Chiamavano il mio nome con i cori, ho salutato un paio di volte e mi sono alzato in piedi. Poi è arrivato il classico “Sotto la Curva” ed è cominciata questa passeggiata che non pensavo fosse così emozionante, così toccante sotto molti aspetti. Non pensavo di vedere così tanta gente piangere. E’ stato un anno assurdo quello vissuto, bello ma drammatico sotto più punti di vista. Quel momento, nato così naturale, ha avuto una forza dirompente su tutti, me compreso che per quanto ...