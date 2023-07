Del Piero | 'Addio alla Juve drammatico | l'apice dei 19 anni assieme Io | Totti | Maldini'

... ovvero Alexe Francesco Totti . I tre . Sofia Goggia tra Totti e" Tra due numeri 10 ", ha scritto la Goggia, tifosa bianconera, a commento delle immagini che la vedono ritratta ...... per questo i due fratelli italianie Mario Pini , titolari dell'omonima azienda internazionale di salumi , e proprietari in Spagnapiù grande macello d' Europa , il Litera Meat , con sede ...Insieme a Francesco Totti , anche Alessandroè intervenuto in occasione dei 20 anni di Sky Sport. È stato dedicato a loro uno show esclusivo chiamato "10+10" , in cui i due storici capitani di Roma e Juve hanno voluto parlareloro ...

Totti: "Juve, una bandiera come Del Piero deve essere in società" Tuttosport

Nel corso del programma “10+10 SKY 20 ANNI”, l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato della sua carriera e di quella di Francesco Totti, ospite al suo fianco. "Le nostre carriere s ...Secondo Francesco Totti la Juventus dovrebbe far tornare Del Piero nella società bianconera in veste di dirigente ...