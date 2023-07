De Vrij | attesa del rinnovo finita | ecco quando ci sarà l’annuncio ? SI

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023) Ildi Stefan Deè cosa fatta e sta per finire anche l’per. Il giocatore continuerà ad essere un giocatore dell’Inter, le ultime di SportItalia.QUASI? Nelle prossime settimane, secondo SportItalia, arriverà l’ufficialità per ildi Stefan De. Se ne parla da tanto, ma la priorità del club nerazzurro è andata su entrate e uscite in ottica mercato. In questo senso e per la difesa, poi, l’Inter potrebbe pensare comunque di lavorare anche per un senatore da affiancare a Yann Bisseck e per rimpiazzare Danilo D’Ambrosio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...