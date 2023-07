De Luca sull’Autonomia | “Mezzogiorno rischia di farsi male”

LA STAMPA 'Tajani - Salvini, lite'Europa', titola in ...spicca la Riforma Calderoli sulle autonomie delle Regioni ('... DOMANI 'Deattacca Schlein (e Domani). Nel Pd inizia la guerra ...Le voci'addio della Berlinguer si erano rincorse negli ... svolti sempre in pienasia in qualità di direttrice che di ... Così come Marianna Aprile eBottura , che si sono visti ......a Napoli dal dem campano Marco Sarracino contro l'... a distanza ragguardevole dal furore di De. Leggi anche Schlein, l'... 4 luglio, la segreteria sbarcherà'isola di Ventotene), la ...

De Luca: «Schlein, una cacicca ante litteram» Il Manifesto