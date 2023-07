De Luca pronto a ricorrere al Tar per lo sblocco dei Fondi di coesione

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il governo italiano non ha ancora distribuito alle Regioni idie la Campania è pronta a far ricorso alla magistratura”. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale Vincenzo Denel corso dell’incontro finalizzato alla presentazione del programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027. Le Regioni dovrebbe essere assegnatarie di oltre 21 miliardi di cui cinque miliardi e seicento milioni di euro alla Campania “ma da oltre un anno c’è il silenzio assoluto”. “E noi contro questo silenzio diniego – ha detto De– faremo ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio”. Questo blocco, ha aggiunto “è una cosa irresponsabile perché in un anno avremmo potuto fare progetti, gare per realizzare le opere con soldi che non ...

Firenze, 04 luglio 2023 " È tuttoper la 13° edizione di Cortona On The Move , il festival internazionale di fotografia che a ...di celebrazioni dei 500 anni dalla morte del maestro...Sono progetti finanziati dal 2016, quando al governo c'era Matteo Renzi eLotti era ministro ... Dal 21 luglio il ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè èad accogliere domande ......all'imminente Rivoluzione Culturale e soprattutto per far sapere ai nemici interni di essere... * Pochi giorni faVecchi, probabilmente senza essere consapevole degli esempi degli illustri ...

De Luca pronto a ricorrere al Tar per sblocco Fondi coesione ... Agenzia ANSA

Il governo italiano non ha ancora distribuito alle Regioni i fondi di coesione e la Campania è pronta a far ricorso alla magistratura. (ANSA) ...Il difensore firma per un anno con opzione di rinnovo per un altra stagione FATTA. L’ex capitano Luca Ceppitelli riparte dalla Feralpisalò. Dopo la poco fortunata parentesi col Venezia, il difensore è ...