De Gennaro "Considerare l'insonnia cronica come malattia invalidante"

Inoltre, c'è dala volontà della piazza che da tempo chiede un cambio tecnico. ... invece, vorrebbe una permanenza di Massimiliano Allegri mentre il restante 12% ripartirebbe da...È l'impegno rivendicato dal ministro della Cultura,Sangiuliano, nel suo intervento a Fenix,... E un invito ail ministero della Cultura "una casa aperta: venite a portare spunti, ...Sangiuliano ministro.segreteria@cultura.gov.it Al Consigliere del Ministro della Cultura ... È di tutta evidenza chela sede di Pastorano come uno dei principali siti archivistici d'...

De Gennaro "Considerare l'insonnia cronica come malattia ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Secondo le stime più accreditate, in Italia così come in Europa e nel mondo, circa il 10% della popolazione è affetto da ...Le donazioni saranno interamente devolute all’associazione per sostenere le attività di prevenzione per la lotta ai tumori del seno Con l’occasione sarà presentata la nuova “Squadra Tesoro di San Genn ...