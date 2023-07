Ddl salario minimo depositata alla camera | tra le firme anche Pd e M5S | Meloni in disaccordo | “A svantaggio delle imprese e aumenta il lavoro in nero”

...del 14 e 15 luglio a Napoli contro ilCalderoli, evento che fin qui aveva fatto parlare di sé solo per gli sfottò del presidente campano Vincenzo De Luca contro Elly Schlein Sulminimo no,...Il presidente del consiglio ha annunciato un nuovo" Made in Italy 2030 ". Al termine dell'... Sulminimo Confindustria è contraria a una legge, ma favorevole alla contrattazione collettiva. ...Rispetto agli incentivi alle imprese nel caso in cui l'adeguamento dei contratti alminimo risulti più oneroso, come previsto daldelle opposizioni, Guerra precisa: 'Questo sarà un ...

C'è un fronte unito sul salario minimo. Ma Renzi è contro Domani

Dubbi sulla costituzionalità, Amato, Paino, Gallo e Bassanini via dalla commissione bipartisan. Smacco pesante per il ddl, che ora vacilla. Violante e Finocchiaro avevano già lasciato in sordina ...Confindustria non si oppone a una legge sul salario minimo. Bonomi: "Non c’è un veto anzi è una grande sfida".