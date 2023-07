David Parenzo | «Vi racconto mio nonno fascista e massone Gli ascoltatori de “La Zanzara” me lo rinfacceranno»

Leggi su open.online

(Di martedì 4 luglio 2023), giornalista e conduttore de Lasu Radio 24, parla oggi con il Corriere della Sera delle sue origini e delche ha combattuto per Mussolini. Ma anche del suo spettacolo “Ebreo” e del libro “Ebreo giudeo naso adunco”, edito da Baldini + Castoldi. La sua identità è stata un problema «da piccolo soltanto. Alle elementari durante l’ora di religione non dicevo le preghiere, una maestra chiamò i miei genitori: “Vostro figlio si spaccia per ebreo”. Mi cambiarono di istituto. Al liceo invece ogni tanto qualche battuta antisemita: tornavo a casa un po’ ferito». Le radici ebraiche Lui è sempre stato attento alle sue radici: «Andavo tutte le domeniche dal rabbino, avevo imparato a leggere l’ebraico. Ho respirato molto dal papà, avvocato, che è anche uno studioso. E dai nonni. Emanuele ...