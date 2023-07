David Parenzo | «Mio nonno fu fascista e massone Cruciani? La prima volta mi dissi | questo è matto Ho pensato di lasciare la Zanzara»

Estratto dell'articolo di Giovanni Viafora per il 'Corriere della Sera' nathania zevifoto di bacco L'ultimo messaggio arriva alle 2.53 del mattino: 'Perfetto domani al Corriere'. Firmato:. E alle 13, ...Il caso Maxxi con il turpiloquio di Vittorio Sgarbi è di stretta attualità e non può non parlarne su Radio 24 anche la Zanzara di Giuseppe Cruciani e. Proprio Sgarbi, un amico dei due, è intervenuto in radio per sfogarsi per l'ennesima volta e ne ha per tutti: 'Io non volevo andare lì, avevo discusso nei giorni precedenti con la ...'Non credo che con Gad Lerner siamo amici'.lo dice a malincuore: l'esimio collega, penna storica di Repubblica passato oggi al Fatto quotidiano , fa parte dell'altra parrocchia ideologica: 'Gad è del fronte a cui non piace la ...

David Parenzo: «Vi racconto mio nonno fascista e massone. Gli ... Open

"Adesso alla Zanzara diranno: ecco, anche tu hai un nonno fascista e pure massone! Ma la situazione era più complessa...": David Parenzo si racconta ...Il giornalista: il venerdì registro la Zanzara per rispettare lo Shabbat, i leoni da tastiera mi insultano anche sul cellulare ma la gente quando mi incontra mi ama ...