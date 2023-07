David e Victoria Beckham | la foto di 24 anni fa per l’anniversario | sono cambiati?

(Di martedì 4 luglio 2023) Si dice che le coppie di VIP abbiano vita breve – o almeno è quanto i fatti spesso dimostrano – maBechkam ribaltano totalmente questo preconcetto. Il 4 luglio 2023 hanno festeggiato il loro 24esimoversario di matrimonio e dobbiamo ammettere che vederli così giovani nello scatto condiviso su Instagram dall’ex calciatore dona una certa emozione. Felici come il primo giorno, non hanno mai smesso di essere amici e complici, oltre che marito e moglie. E forse il segreto è tutto qui: creare un legame che vada oltre ogni difficoltà, senza mai perdere di vista il comune obiettivo di trascorrere la vita insieme., la dedica aper l’versario di nozze “In questo giorno 4.7.99 24e oltre Alla migliore moglie, ...

Sopracciglia come curarle in estate guarda le foto Leggi anche ›Beckham: "Senza sopracciglia truccate non mi faccio vedere neanche da" › Tatuaggio e trucco permanente ...Oggi perBeckham c'è spazio per il romanticismo. La coppia, una delle più famose dello star system festeggia 24 anni di matrimonio . E puntuali arrivano le dediche social di entrambi. Perché ...Beckham è un marito innamoratissimo e ce lo ricorda con la dedica alla sua, in occasione del loro ventiquattresimo anniversario . L'ex calciatore, 48 anni, ha pubblicato su Instagram ...

David e Victoria Beckham festeggiano il 24° anniversario di matrimonio: le tappe del loro amore La Gazzetta dello Sport

Il 4 luglio del 1999, David Beckham e Victoria Caroline Adams si sposavano, oggi dopo 24 anni di matrimonio e quattro figli, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven, i coniugi Beckham festeggiano il loro ...Sembra proprio una coppia di ferro quella di David Beckham e Victoria Caroline Adams. Almeno stando ai messaggi Instagram, l’ex calciarore David è un marito innamoratissimo e lo ...