Data esatta per lo sconto IMPERDIBILE di Aldi sui vestiti scolastici a soli £5 - I genitori saranno sconvolti!

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie, il supermercato low-cost, sta riportando in negozio la sua popolare offerta di pacchetto uniforme a£5 questa settimana. Tuttavia, c'è un cambiamento che agli acquirenti non piacerà: la disponibilità degli articoli è solo in negozio e non online. Lidl offre anche un pacchetto uniforme a partire da £5, che include una donazione di 50 centesimi alla charity NSPCC per ogni pacchetto venduto. Altri supermercati come ASDA, Tesco e Sainsbury's offrono anche pacchetti conveniente di uniformi scolastiche. Se hai difficoltà a permetterti il costo dell'uniforme scolastica, potresti essere in grado di ottenere un aiuto dal tuo consiglio locale o da associazioni di beneficienza. In alternativa, i mercatini dell'usato possono essere un'opzione economica per trovare uniformi scolastiche. Di cosa parliamo in questo ...