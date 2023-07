Daniele Silvestri a RTL 102 5 | “Nel disco ci sono tante collaborazioni” Le dichiarazioni

Leggi su 361magazine

(Di martedì 4 luglio 2023)è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante W l’Italia, l’artista ha raccontato in diretta in radiovisione “X”, il suo nuovo album.è tornato con “X”, il suo decimo album in studio, uscito il 9 giugno. Nato inevitabilmente come un’incognita, ilha pian piano preso forma e suono. “X” quindi come dieci, ma anche come qualcosa di non meglio specificato o in qualche modo misterioso. Ilè composto in parte sotto gli occhi del pubblico, chiamato ad assistere al processo creativo degli stessi brani durante l’ultimo tour dell’artista. «La “X” è riferito al decimoin studio, ma anche un’incognita. Mentre lavoravo su questo ...