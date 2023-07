Dalla Spagna | PSG | 500 milioni per allontanare Mbappé dal Real Madrid

Commenta per primo Il PSG non si è ancora arreso per Kylian Mbappé e studia un piano per allontanare il Real Madrid : stando a indiscrezioni rilanciatestampa spagnola, il club francese è pronto a offrire all'attaccante un rinnovo triennale da 500 milioni di euro .Dopo la fine del percorso come CT della, il tecnico asturiano è pronto a ripartire nuovamente su una panchina di club. Come riportato da 'L'Equipe', la data individuatasocietà parigina ...Seguirà il consueto aperitivo cinematografico, scanditoproiezione di una selezione di clip a ... un busto in pietra ritrovato fortuitamente da un contadino nell'omonima città dellanel ...

Dalla Spagna a Brescia, sequestrati 105 chilogrammi di hashish: arrestate cinque persone Giornale di Brescia

Il distributore Acea fa impazzire una tiktoker spagnola. Natalia Osona ... «Questa cosa è una pazzia», aggiunge, strabiliata per il servizio offerto dalla capitale. Temptation Island, l'ex tentatrice ...I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 9,5 Atleta della settimana (uomo): Giorgio Malan (pentathlon moderno) Atleta della settimana (donna): Jessica Rossi (tiro a volo) Si è con ...