Dalla Spagna | Milan | offerta per Fresneda

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilavrebbe individuato in Ivandel Real Valladolid il rinforzo ideale per la fascia:il Mundo Deportivo ha svelato...

2 Come riportato da AS , Arda Guler ha scelto il Real Madrid . I Blancos dovrebbero pagare più della clausola rescissoria , da 17.5 milioni di euro, per assicurarsi un acquisto regolareTurchia: il Fenerbahce ha anche incluso una commissione di vendita del 20%, niente Milan dunque per il fantasista turco classe 2005.... 44 yacht (in rappresentanza di Italia, Francia, Belgio,, Portogallo, Germania, Finlandia, ... Swan 36 di Eugenio Alphandery etedesca Matilda Swan 47 di Peter e Melanie Kohlhoff. Infine la ...Calciomercato Inter,: richiesta da 70 milioni per Lautaro MartinezPer il portale spagnolo, il Real Madrid avrebbe chiesto al club interista il prezzo dell'argentino, ricevendo una ...

Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Guler ha fatto una scelta a sorpresa” Pianeta Milan

Arda Guler, il talento turco di 18 anni seguito da mezza Europa (piace anche al Milan ed era stato accostato al Napoli) ha deciso la sua prossima squadra.Un momento che dalle parti della Continassa stanno attendendo da diverso tempo e che, ora, potrebbe essere arrivato. L’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus rappresenterà un nuovo punto di parten ...