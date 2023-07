Dacia | nel 2025 il debutto alla Dakar con un prototipo alimentato da carburante sintetico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Neldebutterà ufficialmente nel rally raid con la, in qualità di costruttore nella categoria T1+ (creata nel 2022), e lo farà con unche saràcon e-fuel. “Ladi ieri non è più ladi oggi” ha detto Denis Le Vot, CEO del brand del gruppo Renault, annunciando in conferenza stampa la partecipazione al rally del deserto, “ma sta diventando un laboratorio per la mobilità a basse emissioni di carbonio, ed è fortemente impegnata a favore della mobilità low carbon. La nostra mission” ha aggiunto ancora Le Vot “non è soltanto sviluppare una mobilità accessibile elettrica per il domani, ma anche promuovere ed esportare soluzioni del gruppo a combustioni ibride, proprio per questo parteciperemo...