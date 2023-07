Le notizie più importanti della giornata di calciomercato nel nostro notiziario: guarda il punto video di Francesco ......contro la Spagna fino all'88° minuto del gol beffa di Joselu dopo due rimpalli su tiro di. Il ... pareggiando con il rigore di Immobile e vedendosi annullato il gol del sorpasso diper ...Italia : Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Tolói, Dimarco;, Cristante, Pellegrini; Raspadori,... Spagna : Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba;, Merino; Asensio, Gavi, Fati; Morata. ...

Da Frattesi a Rodri Sanchez e Scalvini: le ultime di mercato La Gazzetta dello Sport

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Spagna-Italia 2-1, la partitaNiente da fare per l'Italia, che si arrende alla Spagna nel finale. Che beffa il gol di Joselu. LEGGI QUI la cronaca della partita Donnarumma: 6.5Tutto Gigio in due flash ...