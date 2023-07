Da domani | mercoledì 5 luglio | il centro di Roma si accende con “Testaccio estate”

(Di martedì 4 luglio 2023) ILDISICONDibattiti, proiezioni, stand up comedy, musica, enogastronomia, area bimbi LA CITTÀ DELL’ALTRA ECONOMIA TORNA A ESSERE PROTAGONISTA DELLE NOTTI ESTIVE DELLA CAPITALE CON: DIEGO BIANCHI E FILIPPO CECCARELLI, ELLY SCHLEIN E CHIARA VALERIO, OPEN ARMS con STEFANO RAPONE, PIETRO SPARACINO E FAIAH, MARIO MARTONE, DON CIOTTI, COR VELENO, PIOTTA, N.A.I.P. E TANTI ALTRI Diego Bianchi Elly Schlein Chiara Valerio Un nuovo spazio nel cuore della città didove trascorrere le notti della Capitale al fresco nell’area dell’ex mattatoio, tra cultura, dibattiti, proiezioni, eventi dedicati al buon cibo, musica e intrattenimento per bambini. Conla Città dell’Altra Economia torna ad essere ...

Intantomattina verranno celebrati i funerali della vittima, Michelle Maria Causo , la 17enne che lo scorsopomeriggio è stata brutalmente uccisa da un coetaneo, arrestato poche ore ...Cancellata la giornata a Wimbledon a causa del maltempo: riprenderàil derby per pioggia interrotto dopo solo un'ora di gioco tra Berrettini e Sonego, con Lorenzo avanti un set a zero (7 - 6). Niente da fare anche per le partite di Cecchinato e Arnaldi e per ...5 luglio, si riaggancia il filo rosso del noir al femminile, che si è dipanato, dopo il premio a Verasani, OGGI martedì 4 luglio, col primo panel e l'attualissimo giallo americano ...