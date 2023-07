Cultura | Mollicone | “Siamo al lavoro per l’impresa creativa e la sinergia pubblico-privato”

(Di martedì 4 luglio 2023)è innovazione, è impresa, è creatività: parole chiavi del convegno promosso da Federculture dal titolo “la legge per le impreseli e creative”. Tra i vari ospiti, nella sede della Camera di Commercio di Roma, è intervenuto Federicodi Fratelli d’Italia, presidente della commissionedella Camera.: sostenerele “le – ha premesso – deve rispondere a criteri di economicità. E avere risultati coerenti rispetto alle risorse che si trova a gestire. Deve inoltre pervenire a un impatto sociole attraverso l’innovazione, la continuità e la professionalità. Sempre soddisfacendo la domanda”. “Un nuovo paradigma trae ...

Lo ha detto Federico, presidente della Commissionedella Camera alla presentazione nella biblioteca della Camera dei deputati della nona edizione di Il jazz italiano per le terre ..."L'Inps contro gli artisti italiani: intervista a Federico" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Federico(deputato, presidente della Commissione, scienza e istruzuone, Fratelli d'Italia). L'intervista è stata registrata lunedì 3 luglio 2023 alle ore 13:00.Confermati, tra gli altri: Andrea Delmastro , sottosegretario alla Giustizia, che continuerà a seguire la medesima materia, la deputata Carolina Varchi (Mezzogiorno) e Federico). ...

Gegè Telesforo, la Chicago Stompers & Lindy hop, Mariasole De Pascali Quartet, Subconscious Trio, l'evento con Trio 93 a cura dell'Alexander Platz Jazz Club, in omaggio a Massimo Urbani, scomparso 30 ...L’AQUILA – “Con il governo Meloni è diventato operativo un emendamento a mia firma che ha triplicato i fondi per il jazz, portandoli da uno a tre milioni. Non è mai abbastanza, lo sappiamo, ma è un g ...