Cucciolo in arrivo? Cosa serve per preparare la casa e la famiglia all’arrivo di un cane

Leggi su dilei

(Di martedì 4 luglio 2023) L’di unè un momento sempre carico di emozioni ed aspettative. Ecco tutti i consigli necessari per vivere con entusiasmo i primi attimi di vita assieme, dicendo addio all’ansia da prestazione. Prima dell’delPer quando Fido varcherà la soglia dioccorre munirsi di: un guinzaglio lungo almeno 2 mt; una pettorina ad H (la più sicura per evitare possibili fughe del peloso); una lunghina di almeno 5 mt (per dare al pet una libertà controllata); una medaglietta con incisi sopra il nome deled un numero di telefono di riferimento; un paio di cucce (da posizionare una nella stanza diprincipale e l’altra in camera da letto o in un luogo appartato); due ciotole, per l’acqua e per la pappa (possono essere in ceramica o acciaio ...